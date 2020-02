Rifiuti tra i vicoli dei Candelai, sacchetti ai raggi X per scovare gli sporcaccioni

Hanno aperto i sacchetti di rifiuti abbandonati in zona Candelai per trovare un riferimento che li porti dritti dagli sporcaccioni. Una ricevuta, una lettera o qualsiasi altro dettaglio che possa servire per scovarli e multarli. Gli agenti del Nucleo decoro urbano della polizia municipale questa mattina hanno eseguito un sopralluogo in salita Santamarina insieme al personale della Rap.

L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione di qualche residente che ha notato la presenza di rifiuti nel vicolo del centro storico trasformato in una piccola discarica. Gli operatori della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città, una volta terminati gli accertamenti della polizia municipale, hanno liberato l’area dai rifiuti abbandonati perfino sotto un’edicola votiva dedicata alla Santuzza.

