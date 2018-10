Controlli contro chi differenzia male, a rovistare tra i sacchetti il presidente della Rap

Il presidente della Rap Giuseppe Norata in prima linea nella guerra contro chi fa male la differenziata o abbandona per strada i rifiuti. Ieri, insieme agli agenti della polizia municipale, ha fatto un giro al Politeama, in via Principe di Belmonte e in via Libertà - dove da poco è partito il "porta a porta" - armato di guanti per rovistare tra la spazzatura e controllarne il contenuto.

Dalla presenza di bollette, fatture e scontrini all'interno dei sacchetti di spazzatura è, infatti, possibile risalire alla famiglia proprietaria dei rifiuti e - in caso di differenziata fatta male - multarla. Previste sanzioni a partire da 167 euro.

La linea dura e tolleranza zero era stata annunciata lo scorso 3 ottobre nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il sindaco Orlando e adesso dalle parole si è passati ai fatti. Il presidente vuole toccare con mano lo stato delle cose e sceglie di partecipare attivamente ai controlli. L'obiettivo finale è raggiungere il 30% di differenziata in città entro la fine dell'anno.