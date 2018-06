Sequestrato pub senza licenza in centro, multa da 5 mila euro al titolare

Pub senza licenza nel cuore del centro storico. La polizia ha sequestrato il Caffè degli Aragonesi di piazza Aragona, nei pressi di piazza Sant'Anna, contestando al titolare di aver avviato l’attività di somministrazione di cibo e bevande senza la necessaria autorizzazione. Dopo alcuni sopralluoghi e accertamenti è stata elevata una sanzione da 5 mila euro.

I controlli della Divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura sono stati estesi anche ai centri scommessi. Gli agenti hanno accertato che in via Malaspina, in un internet point, veniva effettuata la raccolta abusiva di scommesse: il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria, mentre l’attività e le attrezzature sono state sottoposta a sequestro preventivo.

Un altro esercizio analogo, con insegna Betaland, è stato sequestrato in piazza Noce. "Anche in questo caso gli agenti - spiegano dalla Questura - sono riusciti ad accertare che anche nel locale si effettuavano scommesse in assenza dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento di tale attività".

Sono stati effettuati altri controlli in numerosi locali della movida, con particolare attenzione per quelli che, con musica ad alto volume, disturbano il riposo notturno dei residenti. Le loro posizioni sono al vaglio degli agenti che, in caso di riscontro positivo, eleveranno sanzioni.