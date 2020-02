Sulla Palermo-Agrigento e in autostrada senza cintura: oltre 5.600 euro di multe 

Oltre 300 veicoli controllati, 365 persone identificate, 109 infrazioni accertate, oltre 5.600 euro di multe elevate e 310 punti della patente sottratti. E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia stradale sui conducenti in transito sulla Palermo-Agrigento e sulle autostrade Palermo-Mazara del Vallo e Palermo-Catania nell'ultima settimana. I passeggeri viaggiavano senza cinture.

I controlli straordinari rientrano nell’ambito della campagna di prevenzione denominata “Alto Impatto”, pianificata dal Servizio di polizia stradale per contrastare il mancato uso dei sistemi di ritenuta. La Polizia con questo nuovo impegno vuole ribadire ai cittadini come l’abitudine a non indossare la cintura comporti, in caso di sinistro stradale, un rischio maggiore di essere sbalzati fuori dalla vettura e, soprattutto che, in caso di presenza di airbag gli effetti possono essere molto dannosi. Per contro l’utilizzo delle cinture da parte di tutti i passeggeri riduce dell’80% l’eventualità di decessi o lesioni gravi.