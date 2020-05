Zona Oreto, assembramenti notturni e schiamazzi: interviene la polizia

Assembramenti notturni e schiamazzi che disturbano il sonno dei residenti. Secondo blitz nel giro di due settimane nell’ultimo tratto via Paolo Emiliani Giudici, nei pressi di via Bergamo, zona Oreto. L’ultimo è scattato nella notte tra venerdì e sabato per bloccare una decina di ragazzi, tutti minorenni, che da alcune sere giravano in zona creando disagi agli abitanti del quartiere. Qualcuno, dopo l’ennesima scorribanda, ha chiamato la polizia che è intervenuta con sette volanti.

Gli agenti sono riusciti a bloccare dopo un breve inseguimento i ragazzi che, alla vista dei mezzi con i lampeggianti blu, hanno cercato di nascondersi dietro i veicoli parcheggiati. I minori, una volta redarguiti, sono stati affidati ai genitori. Alcuni giorni prima, in pieno giorno e sempre tra via Bergamo e e via Manfredi Luigi, sono intervenute le forze dell'ordine. Gli agenti hanno sottoposto a controlli i ragazzi sorpresi in giro senza alcuna necessità e hanno iniziato a cercare qualcosa sotto le auto, forse droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante la pandemia e le prescrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, la situazione - raccontano i residenti - si ripete quotidianamente e si registra inoltre un continuo passaggio di auto e scooter che sostano pochi secondi e vanno via. "Si vedono giovani - spiega qualcuno - che camminano e stanno agli angoli delle strade con fare sospetto. Seguono con lo sguardo le auto dei carabinieri o della polizia e al minimo accenno di controllo scappano via".