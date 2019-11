Trasporto di animali senza protezioni, fioccano multe per 22 mila euro

Animali trasportati su tir senza coperture di protezione, in assenza di documentazione e in un caso sovraccaricando il mezzo. Gli agenti della polizia stradale del compartimento per la Sicilia occidentale hanno elevato sanzioni per 22 mila euro nei confronti di alcuni autotrasportatori fermati lungo le arterie autostradali delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Durante i controlli “ad alto impatto” sono stati effettuati ventinove posti di blocco con l’impiego di ventidue pattuglie. “Per i 41 veicoli sottoposti ad accertamenti - spiegano dalla Questura - sono state accertate 23 infrazioni, 18 delle quali inerenti alla specifica normativa. Le operazioni ‘ad alto impatto’ rappresentano un efficace strumento a tutela della sicurezza collettiva. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane”.