Il titolare di un market in via Dante nei guai: "Cibo e detersivi custoditi nello stesso frigo"

Alcol servito a minori, cibi e detersivi custoditi nello stesso frigorifero, prodotti alimentari venduti oltre la data di scadenza e senza alcun cartellino indicante i prezzi. Gli agenti della polizia municipale hanno denunciato il titolare di un market di via Dante, di cui non è stato fornito il nome, per l’attività illecita di somministrazione di alimenti e bevande. Tra lui e il gestore di un pub della Vucciria le sanzioni ammontano a 20 mila euro.

"All’interno del market - spiegano dalla polizia municipale - sono state riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie delle attrezzature e dei piani di lavoro per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, confermate dalla mancanza del sistema di autocontrollo Haccp necessario per garantire l’igiene e la sicurezza alimentare".

Gli agenti del Controllo attività economico-produttive, nel corso degli accertamenti effettuati nel weekend su disposizione del comandante Gabriele Marchese, hanno proceduto con il sequestro amministrativo di 946 pezzi di prodotti alimentari scaduti da oltre un anno, 20 chili di carne congelata (privi di bollatura sanitaria) e altri 30 chili di alimenti di origine animale senza alcuna etichetta.

I controlli eseguiti durante il fine settimana sono stati estesi a un pub di via Materassai, zona Vucciria, il cui titolare è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica. "Diffondeva musica ad alto volume all'esterno del locale - aggiungono dalla polizia municipale - e per questo sono state sequestrate le apparecchiature musicali". Per lui anche una sanzione in quanto il locale non era dotato di alcol test e tabelle alcolemiche.