Scommesse "abusive" e ragazzini nelle sale di betting, multe e sequestri a Bagheria

Scommesse abusive e minorenni. La polizia ha passato al setaccio lo scorso sabato alcune attività di Bagheria per effettuare verifiche amministrative nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo con l’obiettivo di contrastare gli illeciti. Al titolare di un esercizio di via Emanuele Basile è stata elevata una sanzione di oltre 6 mila euro per aver messo a disposizione dei clienti due pc (poi sequestrati) per consentire loro di scommettere online.

Stessa sanzione da 6.666 euro per il gestore di un centro scommesse di via Dante all’interno del quale è stata accertata la presenza di due minorenni. Contestata quindi la violazione dell’articolo 24 del decreto legge 98/2011 convertito poi nella legge 111/2011. Nel corso del servizio sono state inoltre identificate 41 persone e controllati numerosi veicoli in realazione alle infrazioni del Codice della strada.

L’intervento degli agenti del commissariato Bagheria, con l’ausilio dei colleghi del Reparto prevenzione crimine e del personale di Aams, arriva a pochi giorni dalle operazioni condotte a Palermo dove sono stati scovati centri scommesse abusivi e slot machine non collegate alla rete dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di stato.