Controlli a Ballarò, multe e sequestri di pesce: "Chiusa anche una bettola"

Controlli nelle attività commerciali di Ballarò. Gli agenti di polizia hanno sequestrato 480 chili di pesce, chiuso alcuni locali nella zona del mercato storico e multato i relativi gestori. I poliziotti del commissariato Oreto-stazione, del Reparto prevenzione crimine e del Reparto Mobile, sono intervenuti in una pescheria (su quattro controllate) e hanno trovato due tonni pinna gialla senza tracciabilità nascosti in una cella frigo: il commerciante è stato multato per 8 mila euro.

Abbassate le saracinesche - spiegano dalla Questura - di una “bettola” di via Giovanni Grasso gestita da un tunisino di 47 anni risultato sprovvisto di autorizzazione sanitaria e amministrativa (video allegato). In un market cinese sono stati sequestrati 30 chili di pesce ed è stata elevata una multa di 1.500 euro al gestore. Multato per mille euro un panificio considerato carente sotto l’aspetto igienico-sanitario. Ammonta a 1.500 la sanzione elevata al titolare di una pasticceria da cui sono emerse diverse irregolarità nel corso dei controlli sull’applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp.

Spazio anche ai controlli su strada. Venti le persone identificate e sette i veicoli controllati per sanzioni il cui importo complessivo ammonta a 1.123 euro. Arrestato anche un ghanese di 34 anni, senza fissa dimora, che si sarebbe reso responsabile del reato di danneggiamento di una vettura di servizio e di aver provocato una contusione alla mano e alla spalla di un poliziotto. Il totale delle sanzioni amministrative elevate nel corso dei servizi di controllo ammonta ad oltre 23 mila euro.