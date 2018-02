Una taverna abusiva e un bar sudicio: controlli a Ballarò, multe per 11 mila euro

Scovato locale abusivo a Ballarò, multato il titolare di un bar per irregolarità e carenze igieniche. La polizia, i vigili urbani e il personale dell’Asp hanno passato al setaccio la zona concentrandosi su piazza Ballarò, via Casa Professa e via Chiappara al Carmine. In quest’ultima strada gli agenti hanno trovato una taverna gestita da una cittadina nigeriana che però era sprovvista di qualsiasi tipo di autorizzazione. L'attività è stata posta sotto sequestro amministrativo, mentre a lei sono state elevate multe per 11 mila euro per la mancanza di Scia comunale e sanitaria.

Gli agenti della sezione Amministrativa del commissariato Oreto-stazione e il personale Asp hanno inoltre constatato la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie sia nella taverna che in un bar di via Casa Professa. Il titolare del bar è stato sanzionato per 2.462 euro per "irregolarità su pubblicità e pubbliche affissioni, per l’irregolare presenza di una tenda parasole fissata al muro, per carenze igienico-sanitarie e per la mancata compilazione della prevista tabella Haccp - spiegano dalla Questura - relativa a preparazione, produzione, confezionamento, commercio e somministrazione degli alimenti".

Durante l'operazione sono stati effettuati inoltre due posti di blocco nel corso dei quali sono state identificate trenta persone, controllati venti veicoli ed elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo di 319 euro. Nel corso degli accertamenti è stato individuato e fermato un cittadino ghanese sul cui conto sono stati fatti ulteriori accertamenti per verificarne la regolare presenza sul territorio nazionale.