Controlli alla Noce, sequestrata una autorimessa abusiva e multato un panificio

Scovato un cantinato trasformato in autorimessa abusiva. Gli agenti del Nucleo di controllo delle attività produttive della polizia municipale hanno sequestrato alcuni locali - per un’estensione complessiva di mille metri quadrati - in via Settembrini, nella zona Noce, trasformati in un parcheggio sotterraneo per auto e moto. Nel corso delle operazioni gli agenti del Caep si sono imbattuti anche in un panificio di via Filippo Parlatore che, al termine degli accertamenti, è risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione sanitaria. Una carenza che è costata al titolare una sanzione da 3 mila euro.