Rifiuti gettati fuori orario, sacchetti lasciati per terra e differenziata fatta male: 46 multe

In venticinque sono stati multati per aver gettato l’immondizia fuori dagli orari consentiti, altri diciassette per aver lasciato i loro sacchetti per terra nelle zone in cui si fa già la raccolta differenziata, altri tre sono stati sanzionati per trasporto illecito di rifiuti e uno per non aver separato correttamente l’umido dall’indifferenziato. Proseguono senza sosta i controlli sul conferimento dei rifiuti predisposti dal comandante della polizia municipale Gabriele Marchese.

Negli ultimi sette giorni il Nucleo tutela decoro urbano ha compiuto sopralluoghi e appostamenti in abiti civili e con mezzi civetta, eseguendo complessivamente 88 controlli ed elevando 46 sanzioni. Le strade battute dalla polizia municipale sono via Paruta, via Galletti, viale Regione Siciliana, via Aversa, via Cataldo Parisio, via Palmerino, via Kolbe, via Altofonte, via Castellana, via Bronte, via Mariano Stabile, via Velasquez e via Li Bassi.

“Da un capo all’altra della città - si legge in una nota arrivata dal comando di via Dogali - per la verifica del rispetto del regolamento comunale sui giorni e sugli orari di conferimento. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, oltre agli orari di conferimento, va rispettato anche il calendario delle giornate destinate ad una particolare tipologia dei rifiuti”. Dall’inizio di gennaio ad oggi sono stati effettuati 392 controlli che hanno portato a 163 sanzioni.