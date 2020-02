Stretta sulla movida di via Candelai, vigili interrompono tre serate di karaoke

Prima la rissa a colpi di bottiglia, con i cocci di vetro utilizzati come armi, ora i controlli eseguiti tra i locali della movida che il sabato sera si trasformano nel "regno del karaoke". La polizia municipale ha multato i gestori di tre locali di via Candelai (dei quali non sono stati forniti i nomi) per le violazioni relative alla diffusione di musica fuori dal locale.

Gli agenti Caep sono intervenuti nella via del centro storico per accertamenti predisposti a “tutela del riposo notturno e della regolarità della somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche”. Tra i locali passati al setaccio i vigili ne hanno individuati tre in cui “si svolgeva una serata karaoke - si legge in una nota - con diffusione sonora all’esterno”.

Il personale del Nucleo controllo delle attività produttive ha interrotto l’intrattenimento musicale, sequestrando le apparecchiature utilizzate per cinque giorni. Le sanzioni ammontano complessivamente a 1.600 euro. “Tutti e tre i locali - concludono dal comando di via Dogali - erano sforniti della prescritta relazione fotometrica”.

Alla richiesta della documentazione necessaria il gestore di uno dei tre pub è inoltre “risultato privo delle autorizzazioni sanitarie per l’esterno, dov’era posizionato - concludono dalla polizia municipale - un banco bar attrezzato per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.