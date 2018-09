Lancia pesci a terra durante controllo, multa di 4 mila euro per un venditore ambulante

Quattro multe per seimila euro, 90 chili di pesce sequestrato. E' il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla guardia costiera e dai carabinieri della compagnia San Lorenzo. Nel mirino venditori ambulanti e pescherie palermitane, in particolare nelle zone di Mondello, Partanna e Barcarello.

In particolare sono state elevate quattro sanzioni amministrative per un totale seimila euro con relativi sequestri per circa 90 chili di vari prodotti ittici, di cui soltanto 30 sono stati dichiarati idonei al consumo alimentare umano. Tra i locali multati c'è anche un ristorante, La Barca di Barcarell, e la pescheria Lo Bianco di via Iandolino. "Inoltre - spiegano i carabinieri - a carico di un ambulante è stata elevata una sanzione amministrativa di quattromila euro per aver intralciato le operazioni, gettando per terra parte dei prodotti ittici detenuti per la vendita al dettaglio".

Alle operazioni hanno partecipato i medici veterinari dell’Asp di Palermo che hanno eseguito alcune prescrizioni in materia igienico sanitaria. "I controlli proseguono senza sosta - fanno sapere dal comando dei carabinieri -. I prodotti ittici giudicati adatti al consumo alimentare umano sottoposti a sequestro sono stati devoluti in beneficienza ad un istituto caritatevole palermitano. Gli investigatori che da sempre effettuano a campione controlli su tutta la provincia di Palermo e soprattutto in quelle località balneari dove si registra la maggiore presenza di turisti e cittadini locali, sottolineano l’importanza che l’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni a tutela del consumatore onde scongiurare pericolo per la salute pubblica e prevenire comportamenti illeciti a tutela della risorsa ittica".

Gallery