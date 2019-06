Pizzicati per la prima volta o recidivi, multati due posteggiatori abusivi

Multati due parcheggiatori in corso Tukory e vicino all’ospedale Civico. La polizia municipale ha identificato e sanzionato due “professionisti della sosta” sorpresi all’opera nelle rispettive zone di competenza. Il più giovane dei due, il 25enne S.G., è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria poiché recidivo. Due mesi fa infatti gli agenti lo avevano già fermato proprio in via Tricomi, davanti all’ingresso del pronto soccorso.

Il secondo parcheggiatore abusivo è stato rintracciato dal Nucleo trasporto pubblico in corso Tukory, all’altezza di via Filiciuzza, dove i vigili urbani lo hanno visto mentre agitava le braccia per indicare agli automobilisti dove posteggiare. Per lui è stato disposto il provvedimento di allontanamento dai luoghi per 48 ore. Per entrambi l’ammontare della sanzione è di 771.

“Non si sono fatti attendere - si legge in una nota ufficiale - i risultati dei controlli predisposti dal comandante Gabriele Marchese mirati alla repressione della presenza dei posteggiatori abusivi, soprattutto in occasione di manifestazioni ed eventi: sabato scorso ne sono stati sanzionati altri tre”. Tra questi un minore per il quale è scattata la segnalazione ai servizi sociali, mentre la multa è stata notificata alla madre.

Il gruppo nato sui social “Posteggiamo i posteggiatori” proprio questa mattina ha lanciato una sfida alla polizia municipale con riferimento alla zona del Policlinico, dove spesso si trovano sedie e cassette di legno lasciate sull'asfalto per occupare i posti auto: “Cosa aspettate esattamente per fare applicare la legge?”. Poi l’appello al sindaco Leoluca Orlando: “E’ questa la Palermo che vogliamo abitare?”.