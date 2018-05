"Mezza strada occupata da sedie e tavolini", denunciati i titolari di due pub al Capo

Un market aperto fino a notte in centro per vendere birra e superalcolici, un pub sprovvisto di autorizzazioni per la somministrazione all’esterno e occupazioni abusive di suolo pubblico con tavoli e sedie. Continua l’attività di controllo da parte degli agenti del Nucleo controllo attività produttive della polizia municipale che negli scorsi giorni hanno passato al setaccio alcune attività. Al termine degli accertamenti in due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Elevate complessivamente multe per 12 mila euro.

La sanzione più pesante ha riguardato un minimarket di via Maqueda dove, dopo la mezzanotte e nonostante la normativa vigente, venivano somministrate bevande alcoliche e superalcoliche. Il titolare, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, non esponeva al pubblico i prezzi di vendita, le tabelle alcolemiche ed era inoltre sprovvisto dell’apparecchiatura per l’alcol test da mettere a disposizione degli avventori. Di quest’ultima era sprovvisto anche lo Steampub di via Sedie volanti 19, il cui titolare non avrebbe inoltre esposto gli orari di apertura e chiusura. Contestata anche la mancata autorizzazione dell’installazione della tenda solare.

Stesso problema relativo alla tenda anche al Triskele pub via Sedie volanti. Contestata, oltre alla somministrazione all’esterno senza autorizzazioni, anche l’occupazione abusiva di 50 metri quadrati di suolo publico: un’area “pari al cinquanta per cento della sede stradale”, spiegano dal comando di via Dogali. Circostanza che è costata al titolare una denuncia all’autorità giudiziaria, come è accaduto al “collega” del Vincent Pub che si trova a pochi metri da lui e che avrebbe occupato 27 metri quadrati di suolo pubblico con tavoli e sedie.