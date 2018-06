Doppia fila e auto sulle strisce pedonali, raffica di multe da Mondello all’Arenella

Multe a raffica da Mondello all’Arenella con lo street control. Sono 71 le sanzioni per sosta irregolare elevate dalla polizia municipale lo scorso weekend nella fascia costiera: "Il maggior numero di violazioni - spiegano dal comando di via Dogali - è stata rilevato all’Addaura, mentre all’Arenella la pattuglia è intervenuta per disciplinare la circolazione e districare gli ingorghi creati" dalle doppie file.

Nei prossimi giorni agli automobilisti "indisciplinati" arriverà a casa la multa alla quale vengono allegate la foto dell’auto (in divieto di sosta, doppia fila, parcheggiata all’incrocio o sulle strisce pedonali). Lo street control è un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi. Vengono scattate due foto in simultanea, una alla targa e l’altra all’abitacolo, che vengono visualizzate in tempo reale sul tablet della pattuglia.

Dopo le verifiche del caso viene formalizzata la contravvenzione e compliato il verbale per la notifica al trasgressore. A breve saranno effettuati altri servizi analoghi con l’utilizzo dello street controll, come disposto lo scorso weekend per le borgate marinare dal comandante della polizia municipale Gabriele Marchese.