Controlli su ambulanti e abusivi dalla Bandita a Brancaccio: sequestri, multe e denunce

Stretta su abusivi e ambulanti dalla Bandita a Brancaccio. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, polizia municipale negli scorsi giorni hanno passato al setaccio via Padre Puglisi e via Messina Marine trovando tre pescivendoli che esponevano sulle loro bancarelle merce senza etichette né tracciabilità. Sotto sequestro 120 chili di prodotti ittici, i banchi e l’attrezzatura utilizzata dai commercianti. I tre sono stati sanzionati complessivamente per 3 mila euro.

Nel corso del controllo integrato del territorio c'è stato spazio per verificare eventuali violazioni del Codice della strada: trenta gli automobilisti multati e dieci le auto sulle quali sono stati effettuati accertamenti cui sono seguite le sanzioni per la mancanza di copertura assicurativa o per revisione scaduta. Le forze dell’ordine si sono poi concentrate sulla zona dello Sperone, in particolare in corso dei Mille, verificando insieme al personale Enel ottanta appartamenti: in 27 è stato riscontrato il furto di energia con allacci diretti o contatori manomessi.

Al termine dell’operazione interforze è stato accertato che il gestore di un’attività commerciale che si trovava nel condominio sottoposto ad accertamento (di cui non è stato fornito il nome), alimentava l’attività con un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto di energia elettrica. In campo sono scesi gli uomini del commissariato Brancaccio, del reparto Prevenzione Crimine e del Reparto mobile, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera e polizia municipale.