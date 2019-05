Marciapiedi invasi dai tavolini e taverne "fantasma", multe e sequestri all'Albergheria

Controlli di polizia in zona Albergheria. La polizia ha sanzionato il titolare di un bar di piazza San Francesco Saverio per occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli agenti dei del commissariato Oreto gli hanno contestato di aver posizionato ombrelloni, sedie e tavolini vicino alla sua attività pur non avendo alcuna autorizzazione. Per lui una multa da 180 euro.

Più gravi le sanzioni per il titolare di un’attività considerata fantasma e sequestrata nella stessa zona, in piazza San Pasquale. “Dopo aver identificato il gestore - spiegano dalla Questura - gli agenti hanno ravvisato e contestato la mancanza di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) comunale e sanitaria. Elevate sanzioni per 8 mila euro”.

Spostandosi in viale dell’Olimpo gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno denunciato penalmente un posteggiatore abusivo “recidivo”, sorpreso all’opera vicino al Country. Sanzionato il titolare di una discoteca di via dei Nebrodi per “l’inosservanza del divieto di fumo trasgredito all’interno del locale.

Sul fronte della sicurezza e delle violazioni del Codice della strada i poliziotti hanno sottoposto a controllo i conducenti di tre biciclette a pedalata assistita che, al termine dei primi accertamenti, sono risultate modificate. I tre mezzi a due ruote sono stati sequestrati e i tre proprietari sono stati sanzionati per un importo superiore ai 18 mila euro.

