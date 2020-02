Coronavirus, controlli anche a Punta Raisi per i passeggeri che arrivano dall'estero

Iniziati anche all’aeroporto Falcone Borsellino i controlli per evitare la diffusione del Coronavirus. Da ieri sera gli operatori del ministero della Salute e della Croce rossa hanno cominciato le attività di screening per i passeggeri in arrivo con voli provenienti dall'estero. Sono attrezzati di termometri a infrarossi che permettono di misurare la temperatura corporea e di segnalare eventuali anomalie.

A decidere di mettere in campo la misura precauzione è stato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile. Secondo alcune indiscrezioni circolate in queste ore, tutte le società che gestiscono gli aeroporti italiani sarebbero in attesa di istruzioni più precise da mettere in campo a stretto giro.