Abusivismo edilizio e droga: raffica di denunce nelle Madonie

Si è conclusa con otto denunce e una raffica di multe un'operazione di controllo del territorio portata a termine dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana a Bompietro, Polizzi Generosa, Alimena, Castellana Sicula, Gangi e Petralia.

Un uomo è stato denunciato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti perchè, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 60 grammi di marijuana; tre persone denunciate a piede libero a Gangi e Polizzi Generosa perchè sorpresi mentre facevano pascolare i propri animali in campi appartenenti ad altri.

Tre persone di Alimena sono state denunciate alla Procura di Termini Imerese per abusivismo edilizio. Un palermitano, fermato durante un posto di controllo a Castellana Sicula, è stato trovato in possesso di tre coltelli a serramanico e vari arnesi da scasso. Una persone è stta invece denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Tre giovani sono stati segnalati come assuntori di droga.

Complessivamente sono state identificate 180 persone e controllati 150 veicoli. Sono state elevate 30 contravvenzioni al codice della strada: sette per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e tre per uso del telefono cellulare durante la guida, per un importo complessivo di 4.975 euro. Sono state infine ritirate 6 patenti di guida, 2 carte di circolazione ed è stato sequestrato un veicolo privo di copertura assicurativa.