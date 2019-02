Cantieri sotto la lente ad Ustica: 4 lavoratori in nero, denunciati 4 imprenditori edili

Cantieri edili sotto la lente ad Ustica. Quattro i titolari delle imprese, tutti palermitani, denunciati per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi lavoro. Quattro i lavoratori in nero scoperti. Multe per 75.600 euro e ammende per 337.773,84 euro. Circa 5.500 euro di contributi Inps recuperati. E' questo l'esito dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri del Gruppo tutela del lavoro di Palermo, supportati dai militari in servizio sull'Isola.

A impiegare i lavoratori in nero gli imprenditori P.g., 40 anni, e M.a.a., 49 anni. Nel primo caso su due edili presenti nel cantiere entrambi erano irregolari. Per l'impresa edile è scattata la sospensione dell'attività. Nel secondo caso, invece, iregolari due su tre degli operai presenti.

Riscontrate irregolarità anche nei cantieri di T.U., 72enne, e T.f. 36enne. Entrambi sono stati denunciati, nel dettaglio, per omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e informazione del personale, mancata redazione del Piano operativo di sicurezza, non aver consegnato i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori dipendenti, non aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed addetti gestione emergenze, aver utilizzato un quadro elettrico di cantiere non conforme.