Controlli sulle bici a pedalata assistita, Virzì (Ugl): "Pugno duro ingiustificato dei vigili"

"Non possiamo fare a meno che commentare il pugno duro ingiustificato della polizia municipale di Palermo, adottato in questi ultimi giorni anche nei confronti dei velocipedi a pedalata assistita, che se da un lato lo riteniamo indispensabile per la prevenzione e sicurezza dei pedoni dentro le aree pedonali qualora fossero comunque ben organizzate ma non è così, dall’altro invece abbiamo la certezza che si stia sparando sul mucchio a discapito della mobilità sostenibile". A dichiararlo è Filippo Virzì, portavoce dell’Ugl di Palermo.

"La mobilità sostenibile sta divenendo in città di fatto insostenibile, siamo d’accordo a reprimere i mezzi modificati e quindi fuori legge per via della loro pericolosità - spiega Virzì - ma ci risulta da un nostro sopralluogo al centro storico di Palermo e da testimonianze raccolte, di un forte accanimento oltre che verso i detentori di biciclette a pedalata assistita, come se non bastasse, anche nei confronti dei proprietari di monopattini,inibiti nella circolazione dalla Polizia Municipale nelle aree pedonali".

"La città di Palermo - prosegue Virzì - va attualmente controcorrente battendo cassa evidentemente per fini di bilancio, sparando nel mucchio, senza la reale volontà di sostenere i giusti costi indispensabili a supportare la mobilità sostenibile, per un necessario adeguamento alla normativa vigente".

“La micro mobilità elettrica è una realtà affermata nelle più importanti città europee - conclude - dove le infrastrutture necessarie e i mezzi di trasporto che ben collegano i centri urbani sono una realtà, a differenza invece del capoluogo regionale, in cui la mobilità sostenibile sopperisce a una carenza cronica nei trasporti urbani e nei collegamenti con la periferia".

"A Palermo si preferisce inspiegabilmente - conclude Virzì - disincentivare la circolazione dei mezzi ecosostenibili, con grave nocumento anche per l’indotto commerciale, pertanto invitiamo il sindaco di Palermo a intervenire e ad adottare le necessarie contromisure".