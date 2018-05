Controlli a Ballarò, arrestato il panellaro abusivo: "Rubava la luce"

Una girandola di controlli, un arresto, tre denunce, sequestri e multe a valanga. C'è tutto questo nel blitz messo a segno ieri pomeriggio dalla polizia a Ballarò. Si tratta di controlli predisposti dalla questura per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale nel capoluogo. In azione gli agenti del commissariato Oreto-Stazione, con la collaborazione dei colleghi del reparto Prevenzione crimine e del personale del nucleo antifrodi della polizia municipale e dell’Asp di Palermo.

"Un centro scommesse con insegna “scommettendo.it” in via Casa Professa, ad angolo con piazza Ballarò è risultato sprovvisto di licenza di pubblica sicurezza e pertanto è scattato il sequestro preventivo - dicono dalla questura - mentre il gestore è stato denunciato. Il provvedimento di sequestro è stato disposto anche per una friggitoria-panineria della stessa via: era priva di ogni sorta di autorizzazione". Il titolare (T. F., 59 anni) è stato tratto in arresto per furto aggravato, in quanto aveva allestito "artigianalmente" un impianto di collegamento alla rete pubblica Enel. Il danno all'Enel ammonta a circa 25 mila euro.

Nel corso delle attività sono stati controllate anche due trattorie in via Ballarò. Al titolare della prima sono stati contestati i reati di occupazione abusiva di suolo pubblico e il cattivo stato di conservazione degli alimenti. Al titolare del secondo locale è stato contestato il cattivo stato di conservazione degli alimenti e, pertanto è stato anche lui denunciato. Tutto il cibo sequestrato, poiché non considerato idoneo al consumo alimentare da parte dei medici dell’Asp, è stato affidato a una ditta intervenuta direttamente per la distruzione. Nell’ambito dei controlli sono state elevate, inoltre, sanzioni amministrative per un valore complessivo superiore a ottomila euro.