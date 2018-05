Controlli a Ballarò, pub e trattorie "fuorilegge": multe per 12 mila euro

Controlli a Ballarò: nel mirino della forze dell’ordine bar, pub, trattorie e centri scommesse. Ammontano a oltre 10 mila euro le sanzioni elevate dagli agenti di polizia del commissariato Oreto-stazione, supportati dai colleghi del Reparto Mobile, della polizia municipale e dai tecnici dell’Asp, che hanno passato al setaccio le attività commerciali della zona per "stanare sacche di illegalità".

Su otto esercizi sottoposti ad accertamenti, quattro hanno evidenziato alcune irregolarità: in due pub sono state constate l'assenza di Scia sanitaria, l’assenza dell’apparecchio di rilevazione di tasso alcolemico e la mancanza del registro di autocontrollo. Per il titolare sanzioni per 10.400 euro. Al gestore di una trattoria è stata invece contestata l’assenza del solo registro di autocontrollo con contestuale violazione sanzionata con una multa da 2 mila euro. A ciò si aggiunge la violazione penale per l’occupazione di suolo pubblico con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria. Il titolare di un bar è stato invitato a presentarsi all’Asp per offrire chiarimenti in relazione all’assenza di documentazione mancante relativamente all’aspetto igienico-sanitario.

Vicino ai locali della zona sono state controllate 24 persone, sei delle quali con precedenti per spaccio di stupefacenti. Tra questi anche un diciannovenne nei cui confronti, soltanto lo scorso agosto, il Questore di Palermo aveva emesso un Daspo urbano, prevedendo un divieto di accesso ai locali ed ai luoghi ad essi limitrofi. "Tale circostanza - spiegano dalla Questura - rappresenta una chiara violazione del provvedimento del Questore e ha dunque determinato la segnalazione del giovane all’autorità giudiziaria".