Controlli in pub e market da via Oreto all'Addaura: multe, denunce e sequestri

Novecento chili di pesce e carne congelati ma considerati “non idonei al consumo alimentare”, due denunce per disturbo della quiete pubblica e una multa salata per abusi edilizi in pub “realizzati senza la preventiva autorizzazione”. E’ questo l’esito dei controlli eseguiti dagli agenti di polizia municipale su disposizione del comandante Gabriele Marchese nell’ottica di garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore. Nel mirino un supermercato vicino alla stazione centrale, un pub alla Magione e un altro all’Addaura.

Nel market Rasel di via Oreto agli occhi degli agenti del Caep, nucleo di controllo delle attività produttive, “sono apparse evidenti - si legge in una nota le gravi carenze igienico sanitarie delle attrezzature e dei piani di lavoro, destinati alla vendita di alimenti e bevande. Il titolare non aveva adottato il previsto piano di autocontrollo HACCP. Le pareti del locale presentavano tracce di muffa e la pavimentazione, oltre ad essere sudicia per la mancanza di regolari pulizie, aveva i mattoni rotti in diversi punti”.

Al termine dei controlli sono stati sequestrati 600 chili di carni congelate e 300 chili di prodotti Ittici perché privi della prescritta bollatura sanitaria, della data di scadenza e della data di congelamento. “Il titolare - proseguono dal Comando della polizia municipale - non ha esibito alcuna documentazione che ne attestasse la provenienza e quindi sono stati giudicati non idonei al consumo. Sequestrate anche 210 confezioni di prodotti alimentari, privi di tracciabilità e del termine minimo di conservazione e della data di scadenza. Il banconista addetto è stato invece sanzionato perché sprovvisto del prescritto attestato di alimentarista”.

Musica a tutto volume invece in piazza Sant'Euno (Magione), proveniente dal pub Sant’One, e “diffusa all’esterno del locale oltre l’orario consentito”. Il gestore e il dj - spiegano dalla polizia municipale - sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica. Sotto sequestro le apparecchiature musicali, peraltro riscontrate difformi da quelle previste nella relazione fonometrica.

Sequestrato il pub riconducibile al titolare della Birreria Moretti che si trova nel lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura, in esecuzione di un decreto del gip del tribunale di Palermo per una questione di abusi edilizi. “In un precedente sopralluogo - ricostruisce la polizia municipale - gli agenti avevano riscontrato circa 40 metri quadrati di un terrazzamento eseguito senza autorizzazioni, destinato alla somministrazione di alimenti e bevande e ad intrattenimento musicale. In quell’occasione è stato anche segnalato il grave inquinamento acustico provocato dalle attrezzature musicali”.

Gallery