Guerra a chi sporca e a chi "differenzia male": già oltre mille le multe nel 2018

Sequestrate quattro discariche abusive e 40 autocarri utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti sequestrati, 1.161 accertamenti per abbandono di rifiuti e 694 multe elevate, 47 verbali per violazioni alla normativa ambientale. E ancora: 1.063 accertamenti e 530 sanzioni per aver conferito la spazzatura in modo scorretto nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata. E' questo il bilancio degli interventi effettuati della polizia municipale nel 2018 al fine di contrastare l'abbandono di rifiuti per strada e tutelare il decoro cittadino.

"Il comandante Gabriele Marchese - ricordano dal comando di via Dogali - ha predisposto un piano di controlli anche per contrastare anche la 'migrazione' dei rifiuti: sono state monitorate le arterie stradali d'ingresso in città, da Villabate e da Tommaso Natale, dove il conferimento fuori orario dei rifiuti è in massima parte praticato dai residenti dei Comuni limitrofi. Dal mese di agosto, inoltre, è in funzione - dalle 7 alle 10 e dalle 20 alle 22 tutti i giorni - il numero telefonico 335-7311773 riservato ai cittadini che volessero segnalare abusi e violazioni da parte dei residenti delle zone dello step 1 (quartiere Strasburgo) e Step 2 (Politeama-Massimo) in cui vige il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti".

Sul tema del conferimento dei rifiuti stamattina in aula sono intervenuti il vicesindaco Marino e il comandante della polizia municipale Marchese. "Esprimiamo apprezzamento per l'attività posta in essere dal Comune - dichiarano i consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno - in termini di prevenzione e sanzione per chi trasgredisce tempi e modi di conferimento dei rifiuti. E' un segnale che denota attenzione al cittadino e all'ambiente: lo attesta anche l'ampliamento progressivo degli spazi in cui effettuare la raccolta differenziata e la istituzione programmata delle isole ecologiche. Valutiamo positivamente inoltre l'operato della polizia municipale, impegnata a far rispettare, in questa fase di avvio dell'attività, gli orari di raccolta. Riteniamo tuttavia che sia importante puntare anche agli aspetti informativi e pedagoci che il tema dei rifiuti e dell'ambiente richiede. Bisogna promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alla scuola e agli operatori economici; siamo certi che in breve tempo le criticità saranno superate".