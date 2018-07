Ricambi contraffatti per cellulari, cosmetici e giocattoli insicuri: sequestrati oltre 21 mila articoli

Una fabbrica del falso, dedita alla produzione di componenti elettroniche per telefoni cellulari, è stata scoperta dalla guardia di finanza nella zona di via Messina Montagne. Nel mirino delle fiamme gialle anche una rivendita di giocattoli, cosmetici e altri prodotti per la cura della persona potenzialmete nocivi. E' così scattato il sequestro di 21.300 prodotti.

I finanzieri hanno controllato due aziende, gestite separatamente da due coniugi palermitani e dedite rispettivamente al commercio di vernici e alla vendita di prodotti via internet. La perquisizione ha permesso di individuare un locale, all’interno del magazzino di una delle imprese, in cui venivano assemblate componenti elettroniche contraffatte, di noti marchi di telefoni cellulari. Oltre a sequestrare circa 1.300 pezzi già

realizzati, i finanzieri hanno scoperto che all’interno di due computer era installato uno specifico software per la creazione dei loghi.

"I coniugi - spiega a PalermoToday il capitano Giuliano Russo del Gruppo Palermo - importavano dall'estero e quasi a costo zero un grande quantitativo di materiale e poi, tramite il programma installato sul computer, provvedevano a stampare i loghi contraffatti".

Inoltre presso il punto vendita gestito da una delle aziende sono stati rinvenuti, messi in vendita a prezzi eccessivamente ribassati, giocattoli, cosmetici e prodotti per la cura della persona (para-medicali) privi di etichettatura conforme al regolamento europeo in materia di sicurezza prodotti, nonché sprovvisti delle indicazioni relative al loro utilizzo. "L’attento esame dei singoli pezzi e la mancanza di documentazione relativa alla commercializzazione sul territorio nazionale - spiegano le fiamme gialle - ha condotto al sequestro di circa 20 mila prodotti tra membrane nasali, cerotti dilatanti, giocattoli, corpetti in gel, creme per scrub e per la pulizia della pelle. Nel corso delle operazioni è stata altresì sequestrata copiosa documentazione relativa ai rapporti di natura commerciale intrattenuti dalle società con realtà imprenditoriali dell’estremo Oriente. Sono in corso accertamenti tecnici da parte dell'Asp per valutare la potenzialità pericolosità per la salute dei prodotti".

Marito e moglie sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e commercio di prodotti insicuri.