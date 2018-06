In auto sigarette di contrabbando dal valore di 50 mila euro, vede la polizia e scappa: preso

Un carico di sigarette di contrabbando sequestrato, un arresto. E' il bilancio dell'operazione messa a segno nella tarda serata di ieri dalla polizia, nell’ambito dei servizi di pattugliamento lungo l'autostrada Palermo-Mazara. In manette è finito un palermitano di 32 anni, Giulio Di Maio.

In azione gli agenti della polizia stradale di Palermo che hanno proceduto al controllo di un'auto ferma sulla corsia di emergenza nei pressi di Tommaso Natale. Di Maio Giulio - appena ha visto la volante - ha tentato di dileguarsi, abbandonando l'auto ed allontanandosi a piedi lungo l’autostrada in direzione Palermo. In pochi attimi però è stato raggiunto dai poliziotti.

"Alle domande degli agenti - hanno spiegato dalla questura - Di Maio ha risposto di essere stato obbligato ad arrestare la marcia a causa di una avaria meccanica che lo aveva costretto ad incamminarsi verso il centro abitato. Proprio per riscontrare la versione fornita dall 32enne e alla luce dei precedenti di polizia per contrabbando di sigarette a carico di Di Maio, emersi durante una rapida consultazione degli archivi delle forze dell’ordine, gli agenti hanno ritenuto di effettuare un controllo sul mezzo. L'abitacolo, già a prima vista, sembrava ricolmo di merce, coperta con un panno, come a volerne nascondere qualcosa". I poliziotti a quel punto hanno scoperto il carico trasportato da Di Maio: 14 scatoloni, contenenti 50 stecche di sigarette ciascuno, del valore, approssimativo, superiore ai 50 mila euro. L'uomo è stato tratto in arresto e il provvedimento è stato convalidato dal giudice.