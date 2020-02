Porto, sbarca con oltre 1,5 chili di "bionde" di contrabbando: oltre 5 mila euro di multa

Sono sbarcati della nave Catania, proveniente da Tunisi, al porto con una tartaruga protetta e oltre 1,5 chili di tabacchi di contrabbando nascosti in auto. I finanzieri del primo Nucleo operativo metropolitano di Palermo e i funzionari dell’Ufficio delle dogane però li hanno scoperti nel corso dei controlli nell’area “Extra-Schengen” e sia le bionde sia l’animale sono stati sequestrati.

Per il passeggero in possesso delle sigarette, trovate all’interno dei sedili e di un vano portaoggetti del mezzo a bordo del quale è sbarcato e nelle maniche di un giubbotto, è scattata la segnalazione amministrativa, per la violazione dell’art. 291 – bis del D.P.R. n. 43/1973, alla quale seguirà una sanzione non inferiore a 5 mila euro.

Il possessore della tartaruga è stato multato per aver violato la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – C.I.T.E.S., accordo stipulato nel 1975 per regolamentare il settore. E’ stato inoltre segnalato all’Autorità Giudiziaria locale per la violazione punita all’art. 1 della legge n. 150/1992. L'animale, appartenente alla famiglia della “Testudo Graeca”, era nascosto in una scatola di cartone per scarpe, privo di microchip e di specifica documentazione: sarà trasferito in una riserva.

