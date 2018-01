Consultorio familiare di via Arcoleo, al via la ristrutturazione

Ristrutturato e potenziato il consultorio familiare Oreto-Stazione di via Giorgio Arcoleo. I lavori sono iniziati questa mattina e consentiranno di consegnare all’utenza un presidio riqualificato in grado di erogare prestazioni di qualità.

"Per consentire agli operai di effettuare gli interventi previsti - si legge in una nota dell'Asp - l’attività è stata, temporaneamente, trasferita nel consultorio Villagrazia di via della Vega n. 25. La struttura è aperta tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) e nei pomeriggi di martedì e giovedì. Per informazioni si può telefonare ai numeri 091.7037280 oppure 091.7037282. Si ricorda all’utenza che l'accesso ai consultori familiari (in cui lavora un’equipe composta da ginecologo, ostetrica, psicologo e assistente sociale) è diretto, non è, cioè, necessaria la richiesta del medico. Le prestazioni sono gratuite".