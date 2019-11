Sicurezza in centro storico, i residenti chiedono più controlli: scintille Gelarda-Casarini

Partecipata assemblea a villa Garibaldi per discutere di sicurezza in centro storico. Dopo l’aggressione al giornalista tedesco, picchiato a sangue per aver rimproverato una donna entrata con l'auto in un’isola pedonale, il presidente della Prima circoscrizione Massimo Castiglia ha organizzato un Consiglio di strada.

Cittadini e residenti hanno denunciato l’assenza di controlli, i commercianti la mancanza di regole sul suolo pubblico. Momenti di tensione dopo l’intervento del capogruppo della Lega in Consiglio Igor Gelarda: "La costante che è uscita fuori da tutti gli interventi di oggi è l'assoluta latitanza dell'amministrazione comunale sul territorio, e l'assenza del sindaco anche in questa assemblea. D'altra parte come potrebbe essere diversamente se Palermo è una città priva di regole a cominciare proprio da quelle che l'amministrazione comunale dovrebbe darsi. Dire che chi è contro la Ztl è un incivile, come ha fatto il sindaco Orlando pochi giorni fa, è un offesa all'intelligenza dei cittadini palermitani, ma dà la misura di come il sindaco intende gestire questa città. Chi non la pensa come lui è contro di lui".

Gelarda ha poi invitato le famiglie a pensarci due volte prima di mandare i propri figli la notte in centro: "In questo momento il centro storico è pericoloso perché malamente attenzionato da un'amministrazione comunale che non è in grado di dotarlo di regole, non tutela chi ne fruisce ma soprattutto non tutela la tranquillità di coloro che ci vivono". L'ex "no global" Luca Casarini lo ha attaccato frontalmente, gridandogli "sciacallo, vergognati: le regole si rispettano dall'alto".

Una parentesi in un'assemblea che ha fatto emergere la necessità di maggiori controlli, soprattutto per ariginare la movida selvaggia. Da qui l'appello dei residenti: "I cittadini devono fare la propria parte, ma serve la presenza delle istituzioni. Altrimenti chi difende gli spazi comuni si sentirà solo". E ancora: "Il centro storico dopo le 20 è invivibile. Ci sono ubriachi e schiamazzi fino a tarda notte.Chiediamo inoltre che i residenti siano più coinvolti nei processi decisionali dell'amministrazione".

"Abbiamo sentito lo sdegno e la rabbia dei tanti cittadini. Il tema della vivibilità del centro storico - ha detto il presidente della Prima Circoscrizione, Massimo Castiglia - però non viene risolto con la violenza".

