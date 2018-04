Eletto il Consiglio direttivo della sezione BCsicilia di Partinico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Eletto il consiglio direttivo della sede di Partinico di BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Teresa Chimenti. Il vicepresidente è Antonio Pollara. Segretaria Lia Corrao ed economo Vincenzo Di Trapani, mentre responsabile per la comunicazione è stata nominato Vincenzo Sollena e responsabile per la formazione Nicola La Fata. All’incontro era presente Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia. Nel programma di attività per il 2018 della sezione locale molto spazio sarà dato al lavoro nelle scuole di Partinico e del comprensorio al fine di sensibilizzare gli studenti alla tutela e promozione del patrimonio storico artistico. E’ prevista nella prima fase una attività didattica-formativa sui beni culturali del territorio da recuperare, con percorsi di studio e un concorso finale sull’art. 9 della Costituzione: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Inoltre la sezione locale di BCsicilia prevede una giornata di studi dedicata a Danilo Dolci, il sociologo, poeta e educatore, molto attivo, nella seconda metà del Novecento, nella zona di Partinico, dove promosse lotte nonviolente contro la mafia e il sottosviluppo, per i diritti ed il lavoro. Un impegno sociale che gli è valso il soprannome di “Gandhi italiano”. E infine una giornata, con vari momenti musicali, dedicata a Frank Zappa, compositore e chitarrista statunitense, considerato da molti uno dei più grandi geni musicali del ‘900, il cui padre era proprio di Partinico. In allegato Comunicato stampa e foto gruppo BCsicilia di Partinico.