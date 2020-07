Rap, tarda l'approvazione del contratto di servizio: lavoratori in stato d'agitazione

Tarda l'approvazione del contratto di servizio da parte del Consiglio comunale e i lavoratori dell'ex municipalizzata proclamano lo stato d'agitazione.

"I lavoratori - affermano in una nota le Rsu di Fit Cisl, Uiltrasporti e Filas Vincenzo Traina, Francesco Sinopoli e Carmelo Giallombardo - sono stanchi, da giorni assistono alla discussione in corso al Consiglio comunale sul nuovo contratto di servizio di Rap registrando nelle posizioni di alcuni consiglieri, una contrapposizione sterile e meramente politica e non tecnica s’approvazione di questo atto fondamentale per la prosecuzione del servizio pubblico in città e la serenità di circa 1.800 dipendenti".

Il contratto di servizio tra Comune e Rap è scaduto da un anno ed è stato già prorogato due volte dalla Giunta. Due giorni fa il sindaco ha emanato un'ordinanza, che autorizza una mini-proroga di tre giorni, nelle more che Sala delle Lapidi proceda al rinnovo della convenzione. Il clima in Aula è incandescente, con le opposizioni che ritengono troppi i 15 anni del nuovo contratto e chiedono un’altra proroga. Stamattina si è tenuta una capigruppo per tentare di sbloccare l'impasse.

"Il futuro dei lavoratori, dell’azienda e del servizio ai cittadini - sottolineano i sindacati - non può restare impantanato tra le beghe politiche. Il Consiglio comunale agisca con responsabilità e permetta alla società di poter strutturare un piano industriale degno della quinta città d'Italia e di garantire 15 anni di servizio pubblico. Nessuno pensi di far ricadere queste contrapposizioni sulle spalle dei lavoratori che, con grande spirito di sacrificio e responsabilità ogni giorno svolgono i servizi previsti".

I lavoratori sono pronti ad organizzare assemblee in tutti i turni e sedi aziendali se non verrà subito approvato il nuovo contratto.