Sportello Inps di via Duse verso la chiusura, consiglieri di circoscrizione si oppongono

Consiglieri di circoscrizione contro la chiusura dello sportello Inps di via Eleonora Duse. “Premesso che i consiglieri di Forza Italia - si legge in una nota inviata al Sindaco e al direttore regionale dell'Insp dal capogruppo Pietro Gottuso e dai consiglieri Natale Puma, Vincenzo Sandovalli e Daniele Armetta - hanno appreso che l’amministrazione Inps ha nelle sue progettualità la chiusura del punto Inps di cui all’oggetto, considerato che detto punto fornisce un servizio utile all’utenza snellendo le file d’attesa presso la sede centrale con ripercussioni positive nei confronti dei cittadini, tenuto conto che non si possono fare passi indietro, probabilmente, per risultanze economiche o di bilancio aziendale, ponendo il cittadino in estenuanti file d’attesa per una semplice richiesta, espletata con successo dal punto Inps in circoscrizione, ritenuto necessario mantenere il punto nella settima circoscrizione garantendo la possibilità del cittadino di espletare le proprie richieste all’istituto di previdenza sociale, si chiede alle autorità in indirizzo di porre in essere tutte i provvedimenti atti affinché la sede Inps di via Eleonora Duse rimanga aperta, continuando ad essere valido interlocutore nei confronti del cittadino”