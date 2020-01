Danneggiata l'auto di Giulia Argiroffi: "E' l'ottava volta, non vorrei avere paura..."

Ennesimo danneggiamento all'auto del consigliere comunale Giulia Argiroffi. Ignoti hanno aperto la sua auto e l'hanno danneggiata. E' successo nella zona di via Roma. E non è la prima volta. A denunciarlo è stata lei stessa con un post su Facebook accompagnato da una fotografia della macchina presa di mira.

"Io non voglio avere paura della mia città - ha detto Giulia Argiroffi -. Per l'ottava volta da quando sono consigliere comunale ho trovato la mia auto danneggiata e vandalizzata. Vivo da 13 anni in centro storico da sola e non ho, prima della mia carica elettiva, avuto mai paura. Pretendo di continuare a non averne...".

Giulia Argiroffi, consigliere comunale eletta con il Movimento 5 stelle, adesso fa parte del gruppo "Io Oso" assieme a Ugo Forello, dopo la scissione con i pentastellati a Palazzo delle Aquile. Il suo post è stato accompagnato da una foto con la scritta: "Otto volte da quando sono in Consiglio". L'episodio risale a ieri. Chi ha assaltato l'auto non ha prelevato nulla dall’abitacolo. Argiroffi che ha dichiarato di non conoscere i motivi del messaggio intimidatorio, legati probabilmente all'attività politica di consigliere comunale, ha presentato denuncia sull'episodio.