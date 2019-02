Zona via Roma, auto di Giulia Argiroffi (5 Stelle) nel mirino: "Macchina aperta e danneggiata"

Nuovo danneggiamento all'auto del consigliere comunale Giulia Argiroffi. Ignoti hanno aperto la sua auto e l'hanno danneggiata. E' successo nella zona di via Roma. E non è la prima volta. "La consigliera Argiroffi, che ha subito diversi episodi di furti e danneggiamenti in questi mesi, non é mai stata sola, e mai lo sarà", dice il consigliere del M5S Ugo Forello, che le esprime solidarietà.

"Può contare sul supporto di diverse centinaia di attivisti e cittadini palermitani e sulla solidarietà dei portavoce del Movimento e di tanti altri consiglieri comunali - dice Forello -. Le attività in II Commissione sono molto delicate e continueranno ad essere svolte con la forza e determinazione di sempre, per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure amministrative, specie nel settore dell'edilizia e della mobilità".

"Ho già inoltrato al presidente del Consiglio Comunale e chiederò oggi in aula una presa di posizione collettiva da parte del nostro organo. Vicinanza e solidarietà, senza se e senza ma", conclude Forello.

"Massima solidarietà per la nostra consigliera Giulia Argiroffi, che pochi giorni fa ha subito un vile atto vandalico alla sua vettura", ha aggiunto il deputato regionale siciliano Giampiero Trizzino. "Proprio in questo periodo, la commissione di cui Giulia fa parte sta portando avanti iniziative non di poco conto, come il blocco dei Prusst e alcune importanti interrogazioni riguardo al Piano Regolatore Generale. Questo è il risultato, ed è vergognoso che si assista ancora a fatti come questo - dice -. Palermo è una città che deve migliorare, e sotto parecchi punti di vista".

