Carini, il consigliere Gallina: grossi pericoli negli alloggi popolari di via Rocco Chinnici

Pessime condizioni negl’alloggi di via Rocco Chinnici. Ieri contattato da cittadini del posto ho visto situazioni pericolose per l’incolumità di queste famiglie . A preoccupare sono le infiltrazioni d’acqua nei pilastri portanti , umidità , caduta calcinacci , la situazione del sistema elettrico ma a preoccupare di piu’ e’ il crollo della condotta fognaria . Impressionate il panorama , e’ visibile come il suolo soprastante alle condotte sia franato. Si e’ otturata piu’ volte e sono stati i condomini stessi a rimboccarsi le maniche e intervenire . Non solo una maleodorante seccatura , ma un vero e proprio disagio che negli ultimi mesi e’ diventato un pericolo per l’incolumita’ delle famiglie. Si evidenzia come la frana della condotta si ripercuote sulla struttura con segni di lesioni. I residenti hanno scritto diverse volte agl’organi competenti di intervenire per evitare il peggio. Bisogna chiarire il quadro della situazione con la ditta che ha costruito gli alloggi ed intervenire nel bene di queste famiglie. La parola sicurezza dovrebbe essere all’ordine del giorno mi auguro che le istituzioni competenti intervengano per ripristinare condizioni dignitose.

