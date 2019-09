Dal sogno alla realtà: dopo due anni a Cinisi arriva il pulmino per i disabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 28 settembre a Cinisi, alle 10.30 presso il centro Diurno Zangara in contrada Impastato, l'associazione A.P.HA.C e i volontari del progetto 1 euro per 1 sorriso, consegnaranno un pulmino per disabili, acquistato grazie alle donazioni dei portavoce e alla raccolta fondi partita due anni fa. Ai banchetti, agli spettacoli teatrali, alle "pizziate" organizzate per raccogliere i fondi hanno partecipazione gli abitanti del luogo ma anche famiglie intervenute da Palermo e dai paesi limitrofi. Insieme si riesce..... Claudio e Maurizio vogliono ringraziare tutti coloro i quali anche con un solo euro hanno voluto far sentire la loro partecipazione.

