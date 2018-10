Congresso regionale Filt Cgil Sicilia a Villa d'Amato: lo stato dei trasporti il tema

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo stato dei trasporti urbani ed extraurbani e i principali problemi dovuti in larga misura alle carenze infrastrutturali della Sicilia saranno i temi al centro dell’11esimo congresso della Filt Cgil regionale, la federazione dei lavoratori dei trasporti. Al congresso che si terrà nei giorni 16 e 17 ottobre presso l’hotel Villa D’Amato (in via Messina Marine 178) parteciperanno 110 delegati in rappresentanza dei 5.500 iscritti alla categoria.

“Il trasporto è lavoro, sviluppo, mobiltà”: attorno a questi concetti si svilupperà la discussione congressuale, che sarà aperta alle 16 di martedì dalla relazione di Franco Spanò, segretario generale della categoria. Spanò parlerà di trasporto ferroviario e dei problemi del trasporto pubblico locale, di trasporto aereo e marittimo, dei contratti della categoria. Il 16 interverrà anche il segretario generale della Cgil Sicilia, Michele Pagliaro. Mercoledì 17 dopo il dibattito ci saranno le conclusioni del segretario nazionale Filt Antonio Corradi e l’elezione degli organismi dirigenti e dei delegati al congresso nazionale.