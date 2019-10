Congresso di cardiologia a Milano, esperti italiani a lezione dai medici dell'Ismett 

Ismett protagonista al congresso nazionale organizzato dalla Società italiana di cardiologia interventistica (Gise) e dell'associazione europea di interventistica percutanea cardiovascolare, in corso in questi giorni a Milano. L'istituto palermitano è stato selezionato fra sei centri nazionali e internazionali per eseguire e trasmettere in live due interventi di Tavi (Transcatheter Aortic Valve Implantation), una metodica innovativa che consiste nell’impianto attraverso un accesso arterioso percutaneo, di una protesi a livello della valvola aortica. Le live sono state in diretta dalla sala plenaria nella giornata inaugurale del congresso. A partecipare alla diretta circa mille partecipanti con una faculty internazionale europea e nord americana.

“La partecipazione con un ruolo da protagonistca – sottolinea Caterina Gandolfo, responsabile della Cardiologia interventistica di Ismett – dimostra l’alto livello raggiunto dal nostro Istituto in questo settore. Oggi la Tavi è una procedura sempre più utilizzato soprattutto nel caso di pazienti anziani o con situazioni cliniche estremamente complesse per cui l’intervento di chirurgia maggiore è altamente sconsigliato”. La Tavi ha rivoluzionato il trattamento della stenosi valvolare aortica. Pazienti inoperabili o che erano considerati ad alto rischio per la chirurgia tradizionale oggi possono essere trattati con una procedura mininvasiva sicura ed efficace. L’Unità operativa di Cardiologia interventistica di Ismett è uno dei centri italiani con il più alto volume di Tavi, con risultati eccellenti in termini di successo procedurale e sicurezza per il paziente.