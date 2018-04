Salute, associazione donne medico: "Diagnosi e cure si differenziano anche per genere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo ospita il 38esimo congresso nazionale dell'Associazione italiana donne medico. I lavori si sono aperti a Palazzo dei Normanni. Si vuole rifettere su un "Approccio multidisciplinare alle malattie croniche e differenze di genere". Trecento specialiste provenienti da varie parti del mondo, settantasette tra relatrici e relatori per dieci sessioni, affrontano secondo una prospettiva di genere temi legati alle cure e alla salute. Il meeting é uno degli eventi internazionali in ambito medico più importanti, tanto da avere già avuto grande visibilità sulla stampa specialistica Di grande importanza non solo diagnosi e terapie, che differiscono in base al sesso, ma l'hashtag di denuncia contro la violenza sulle donne: #metoo trasformato in #medtoo. Sotto la lente anche violenza, molestie e mobbing contro le donne medico nei luoghi di lavoro.

E' il primo meeting internazionale organizzato dall'Associazione italiana donne medico. "Contro la rimozione storica che ha costretto le donne a un approccio medico 'neutro' fino agli anni '90, cioè in realtà androcentrico - spiega Marina Rizzo, responsabile di Palermo dell'Associazione Italiana Donne Medico - oggi si riconosce l'importanza della medicina di genere. Le differenze non riguardano soltanto il sistema ormonale. Diversa per esempio è la soglia del dolore, più bassa nelle donne, che non risente soltanto di fattori contestuali o ormonali ma anche organici, come dimostrano i recenti studi sulla microglia, una zona particolare del cervello: un locus centrale che diversifica la risposta agli analgesici (morfina) in base al sesso. In particolare si è rilevato che i topi di sesso femminile hanno bisogno del doppio di dose di morfina solitamente somministrata a quelli di sesso maschile per ottenere lo stesso effetto".

I lavori proseguiranno domani, sabato 28 aprile, e domenica 29 aprile, al Circolo Unificato dellEsercito a partire dalle 8.30.