Confintesa sanità, cambiano il responsabile siciliano e quello palermitano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri presso la sede della segreteria territoriale Confintesa Palermo, in via De Spuches, si è svolta una riunione che ha visto un avvicendamento all’interno della segreteria regionale Confintesa Medici, il dottore Renato Agugliaro assume la carica di responsabile regionale Confintesa Medici Palermo, mentre il dottore Gianluca Pugliesi, anestesista della clinica Villa Maria Hospital, assume la carica di responsabile provinciale Confintesa Medici Palermo.

"Sono più che certo - dichiara Domenico Amato, responsabile territoriale Confintesa Palermo e segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia - che questo avvicendamento porterà notevoli benefici in seno alla segreterie regionale e provinciale di Confintesa Medici, Renato e Gianluca oltre ad essere due amici sono due professionisti serissimi sia come medici che come sindacalisti; sono sicuro che porteranno la loro federazione ad ottimi risultati, sempre al servizio degli iscritti, carattere distintivo di tutta Confintesa".