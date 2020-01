Amato (Confintesa sanità): Riccardo Giacalone nominato segretario aziendale Aoor Villa Sofia-Cervello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un nuovo Segretario Aziendale per Confintesa Sanità presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello. Riccardo Giacalone dipendente amministrativo della A.O. palermitana è stato nominato oggi, dalla Segreteria Provinciale di Confintesa Sanità Palermo. “Faccio i migliori auguri a Riccardo Giacalone per la nomina ricevuta in data odierna, certo come sempre che saprà incarnare i valori del nostro sindacato nel costante e quotidiano impegno per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Confintesa Sanità Palermo.