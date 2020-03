Confasi Sicilia: "Decreto del Governo non prevede sostegno e tutele per i disabili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ci spiace notare come in momenti di grave crisi, come quello attuale dovuto alla pandemia del coronavirus, ci si dimentichu diu chi non risce ad alzare la voce, di chi è più debole e andrebbe tutelato". L'affermazione è del presidente di Confasi Sicilia, Davide Lercara, il quale sottolinea come " nel nuovo decreto del Governo "Cura Italia" non sono previsti benefici per i disabili. E' curisoso, di cotro, notare come sono aumentati i giorni di permesso per chi usufruisce della Legge 104 per l'assistenza ai disabili, conn l'unica finalità di far stare a casa i dipendenti". "Sono certo-conclude Lercara- che la sensibilità del presidente della regione Nello Musumeci non consentirà che lo stesso errore venga commesso qui in Sicilia".