Crepa in un viadotto (nuovo) sulla Palermo-Agrigento, l'Anas: "Lavoro da completare"

Una crepa nell’asfalto lungo la Palermo-Agrigento inaugurato da poco tempo mette in apprensione gli automobilisti, ma l’Anas getta acqua sul fuoco: "Nessun cedimento". Ci troviamo sulla strada statale, in un viadotto nel tratto compreso tra Mezzojuso e Vicari. "Queste che vedete nella foto sono le condizioni della strada che hanno rifatto”, scrive un pendolare. Inutile allarmismo per la società che gestisce la rete autostradale: "Nessun cedimento, ma un lavoro ancora non completato che necessita di periodici riempimenti con conglomerato a freddo".