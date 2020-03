Quella frana che travolse Marineo, tre anni dopo il disastro arrivano le condanne

Per almeno 9 anni avrebbero sventrato una cava sotto gli occhi di tutti ma nessuno avrebbe detto nulla, neanche chi aveva il compito di controllare. Poi un sabato sera, a dicembre 2018, venne giù tutto rischiando di travolgere completamente alcune abitazioni, un supermercato, un negozio di scarpe, una lavanderia e un’officina meccanica a Marineo. Costringendo tutti, pochi giorni dopo, ad evacuare case e attività commerciali. A poco più di tre anni della frana della montagna di contrada Rocca Bianca (Misilmeri) il giudice del tribunale di Termini Imerese ha condannato Salvatore Perrone (4 anni, 9 mesi e 10 giorni) e Giovanni Perrone (4 anni e 8 mesi), soci e amministratori della Rical srl, e Carmelo Macaluso, direttore dei lavori al quale è stata inflitta una pena di 4 anni e 8 mesi. Il processo è stato celebrato in abbreviato garantendo agli imputati uno sconto pari a un terzo della pena.

I tre erano stati accusati a vario titolo dei reati di frana dolosa e inquinamento ambientale e per questo rinviati a giudizio a novembre 2018. Nel procedimento erano stati coinvolti anche quattro tecnici del Distretto minerario di Palermo, indagati per abuso d’ufficio, falsità ideologica e omessa denuncia di reato. Uno di loro, Salvatore Renda, ha optato per il rito ordinario e nelle prossime settimane si sottoporrà alle valutazioni del collegio giudicante. Altri tre - Giuseppe Marino, Angelo Miano e Giovanni Bafumo - hanno invece preferito patteggiare la pena. Condannata al pagamento di una sanzione da 80 mila euro (più le spese processuali) per reati ambientali la società che negli anni ha estratto calcare dalla cava.

Quel 10 dicembre verrà ricordato per quella che ad oggi sarebbe una delle frane più imponenti mai avvenute in sicilia. Gli abitanti di Marineo che vivevano ai piedi del monte videro il costone roccioso sgretolarsi e finire in strada. Un disastro che per puro caso non si trasformò in tragedia ma che costrinse cittadini e amministratori locali a fare i "salti mortali", tra l'evacuazione di alcuni immobili e l'ipotesi di chiusura della statale 118. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei tecnici del Comune, della protezione civile e dei carabinieri. Quella stessa notte la Procura effettuò un sopralluogo per potere constatare l’entità del danno e i conseguenti rischi. Dopo le prime indagini, ad aprile 2018, la cava e altri beni (per un totale di circa 1 milione di euro) vennero sottoposti a sequestro preventivo (e poi confiscati). Inutile il ricorso presentato dal direttore dei lavori e rigettato pochi mesi dopo anche dalla Cassazione.

Secondo la ricostruzione dei magistrati i Perrone, Macaluso e la Rical srl avrebbero esercitato “attività di estrazione e coltivazione - si legge nella richiesta di rinvio a giudizio - in totale difformità con il progetto approvato e in violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi”. Nonostante i limiti loro imposti sarebbero andati oltre “modificando irreparabilmente i luoghi con effetti geomorfologicamente destabilizzanti e devastanti”. Un comportamento che avrebbe provocato la caduta di “ingenti volumi di roccia e detriti, coinvolgendo una vasta area posta in prossimità della statale 118, travolgendo gli edifici di alcune attività commerciali e compromettendo la sicurezza di altri immobili”.

Per farlo Salvatore Perrone avrebbe attestato falsamente l’assenza di rischi in relazione alla stabilità dei fronti nel Documento di sicurezza e salute, falsificando i dati concernenti il metodo, l’altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione. Da qui le violazioni dei decreti legislativi 624/1996 e 121/2011. Se da una parte pare che nessuno si fosse accorto dei lavori che hanno causato una frana estesa per circa due ettari e mezzo, niente avrebbero fatto i tecnici chiamati a supervisionare e relazionare ai loro superiori ciò che avevano sotto gli occhi.

Invece secondo l’accusa i quattro indagati per abuso d’ufficio avrebbero omesso di “accertare e attestare - si legge ancora nella richiesta di rinvio a giudizio - la persistente inadempienza delle norme che regolano la sicurezza o l’integrità fisica dei lavoratori, nonché le gravi inadempienze agli obblighi e alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, omettendo di descrivere e attestare l’effettivo stato dei luoghi, così formando rapporti di ispezione ideologicamente falsi, omettendo l’avvio del procedimento finalizzato alla sospensione dei lavori e all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, provocando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Rical e ai Perrone".

Ai soli tecnici Miano e Bafumo, che hanno patteggiato insieme a Marino, i pm hanno contestato anche il reato di falsità ideologica perché “formando il verbale di ispezione eseguita presso la cava calcarea il 10 dicembre 2014 omettevano di attestare che le attività di estrazione e coltivazione erano realizzate in totale difformità al progetto approvato, in violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni, al di là del ‘limite di coltivazione’ e finanche il ‘limite di disponibilità’. E quello di omessa denuncia di reato per non avere segnalato la situazione all’autorità giudiziaria.

Al termine del processo il giudice del tribunale di Termini Imerese ha applicato alla Rical srl la revoca dell’autorizzazione del 2005 (e delle successive), disposto la confisca del profitto illecito dei beni aziendali fino alla somma di 1 milione, dichiarato l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni nei confronti di Salvatore Perrone, Giovanni Perrone e Carmelo Macaluso. Il gup ha inoltre condannato in solido gli imputati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili rimettendo la corretta quantificazione al giudice civile. Previste provvisionali da 15 mila euro per i comuni di Misilmeri e Marineo (difeso dagli avvocati Giovanni e Corinna Pagano), da 20 mila euro per le società Première srl (in liquidazione), Acri srl e Sgd srl e per importi da 10 a 20 mila per alcuni abitanti di Marineo.