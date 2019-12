"Ti faccio cadere i denti": insulti e schiaffi ai bambini in classe, 5 maestre condannate a 2 anni

Avrebbero maltrattato i loro piccoli alunni. Adesso per cinque maestre di una scuola materna di Borgetto è arrivata la condanna del giudice per l’udienza preliminare Antonella Consiglio, del tribunale di Palermo, a due anni di carcere (pena sospesa). Le indagini dei carabinieri sono scattate nel 2018 dopo le denunce di alcuni genitori, preoccupati dai comportamenti dei figli e messi in allarme dai segni delle percosse.

Gli investigatori hanno ricostruito quanto avveniva a scuola, tra i piccoli trascinati con forza e costretti con le “cattive” a rimanere seduti. Schiaffi, calci e maltrattamenti che avrebbero riguardato anche un alunno disabile. Le telecamere nascoste (con tanto di audio) sono servite a cristallizzare frasi di inequivocabile violenza: "Ti faccio cadere i denti", "Ma sei scemo", "Io veramente a qualcuno lo ammazzo". E ancora: "La testa ti svito”.

Nella scuola "c'era una clima - hanno scritto gli inquirenti - di vessatoria prevaricazione in danno dei minori, infliggendo loro sofferenze fisiche e morali tali da rendere per questi ultimi abitualmente mortificante ed intollerabile la frequentazione della scuola materna". Al processo celebrato in abbreviato si sono costituiti parte civile i genitori dei bambini e quattro nonni per i quali il giudice ha disposto una provvisionale tra i mille e i cinquemila euro per ciascuno di loro.