Due assalti in banca nel giro di pochi giorni, condannato a 6 anni

Condannato per due rapine messe a segno in due banche a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Il gup Fabrizio La Cascia ha inflitto una pena pari a 6 anni di carcere nei confronti di Vincenzo Farina (36 anni), sotto processo per due colpi ai danni di due filiali del Credito Siciliano di via Carbone, a Mondello, e via Leonardo da Vinci e arrestato un anno dopo.

Le due rapine risalgono ai mesi di gennaio e febbraio 2016. Farina, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, era entrato nella banca di via Carbone e dopo aver minacciato i dipendenti era riuscito a farsi consegnare poco più di 2 mila euro. Poi la fuga, garantita dalla presenza di un complice.

Qualche giorno dopo il copione si sarebbe ripetuto, ma in quell’occasione avrebbe agito da solo. Ha fatto irruzione nella filiale di via Leonardo da Vinci 110 e tramite violenze e minacce, aiutandosi con un taglierino, si è impossessato di altri 2 mila euro. Dopo un anno d’indagini, ad ottobre 2017, la polizia è riuscita a lui a risalire alla sua identità.