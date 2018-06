Minacciò in ascensore una donna e la figlia piccola per rapinarle, condannato a 4 anni

Per pochi secondi ha trasformato un ascensore in uno scenario da incubo per una madre e sua figlia, minacciandole con un taglierino tra le mani e cercando di rapinarle. Il giudice per l’udienza preliminare Nicola Aiello ha condannato Rosario Scianna a 4 anni di carcere e al pagamento di una multa da 800 euro per il reato di tentata rapina con l’aggravante dell’utilizzo di armi.

I fatti si sono verificati lo scorso 11 aprile in via Giacomo Cusmano. La vittima, una trentenne di origini russe, stava entrando in ascensore insieme alla figlia piccola quando vede Scianna che le chiede di aspettarlo e dargli un passaggio. Una volta dentro l’uomo estrae dalla tasca un taglierino per terrorizzare la madre e la figlioletta e farsi consegnare soldi e gioielli.

In quei pochi secondi passati prima di arrivare al piano, però, la trentenne e la sua bambina si sono messe a urlare a squarciagola per attirare l’attenzione dei vicini. Una volta arrivati al piano l’uomo è scappato lungo le scale, mentre la vittima ha preso il cellulare e ha immediatamente chiamato il 113 fornendo una descrizione del suo rapinatore.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno setacciato la zona riuscendo a rintracciare Scianna non lontano dal condominio in cui aveva tentato il colpo, nei pressi di via De Spusches. In quell’occasione il 48enne, ha ricostruito la polizia, risultava sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Nella sentenza di oggi il giudice avrebbe tenuto conto dei numerosi precedenti per rapina attribuiti al 48enne bagherese.